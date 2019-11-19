İstanbul’da halk otobüsü dehşeti kamerada Haberi

Beşiktaş ' ta durağa dalan özel halk otobüsü dehşetinin ardından benzer bir kaza Kuruçeşme ' de yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen Hollanda ve Suriye uyruklu turist çifte özel halk otobüsü çarptı. Neye uğradığını şaşıran turistlerin metrelerce ileriye savrularak yaralandığı feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
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