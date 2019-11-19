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19 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da halk otobüsü dehşeti kamerada Haberi

İstanbul’da halk otobüsü dehşeti kamerada Haberi

Beşiktaş ' ta durağa dalan özel halk otobüsü dehşetinin ardından benzer bir kaza Kuruçeşme ' de yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen Hollanda ve Suriye uyruklu turist çifte özel halk otobüsü çarptı. Neye uğradığını şaşıran turistlerin metrelerce ileriye savrularak yaralandığı feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Beşiktaş Kuruçeşme Suriye Hollanda 

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