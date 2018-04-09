İş yerinin yanışını oturup çaresizce izledi İzle

-İş yerinin yanması ve itfaiye ekiplerinin müdahale etmesi

-İş yeri sahibi yanan iş yerinin önünde ağacın dibinde oturarak yangına müdahaleyi izlemesi

-Çevrede bulunan kalabalık



( OSMANİYE )- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir marangoz atölyesi çıkan yangında küle döndü OSMANİYE



- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir marangoz atölyesinde çıkan yangın sonrası iş yeri tamamen yandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Cemalpaşa Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Adil Kırşan’a ait marangozhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Marangozhaneden duman yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. Yangında iş yeri tamamen küle döndü. İş yeri sahibi ise iş yerinin yanışını oturup çaresizce izledi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

