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19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
İş vaadiyle 50 bin lira dolandırıp, sahte evrakla atama yaptı Haberi

İş vaadiyle 50 bin lira dolandırıp, sahte evrakla atama yaptı Haberi

Operasyondan detaylar

Tahkikat Akalan Belediye Çalışanı Dolandırıcılık Nitelik 

-Sahte evraklar

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın'da belediyeye işe aldıracağı vaadiyle 4 kişiden toplam 50 bin lira para alan belediye personeli yakayı ele verdi. Operasyonda sahte atama evrakları da ele geçirildi. İddiaya göre, bir süre önce iş vaadiyle dolandırıcılık olayının gündeme gelmesi üzerine şüphelenen bazı vatandaşlar, aynı durumu yaşayabilecekleri şüphesiyle belediye çalışanı M.A. hakkında emniyete başvuruda bulundu. Bunun üzerine inceleme başlatan ekipler, yeni bir dolandırıcılık olayı ile karşılaştı. İşsiz vatandaşları çalıştığı Bartın Belediyesinde işe aldıracağı vaadiyle 4 kişiden kişi başı 12 bin 500 TL alan M.A.'nın bu kişileri belediyenin Kültür Sanat Müdürlüğüne, Garaj Amirliğine ve İtfaiye Müdürlüğüne atandığını gösteren evraklar vererek dolandırdığı ortaya çıktı. M.A., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tahkikat başlatılan şahsın bu yolla birçok kişiyi dolandırdığı belirlendi. Polis, dolandırılan vatandaşların Bartın Asayiş Şube Müdürlüğüne başvurmalarını istedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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