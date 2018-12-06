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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
İntihar şovun ardından basın açıklaması Haberi

İntihar şovun ardından basın açıklaması Haberi

Gencin polis tarafından götürülüşü

İntihar Güvenlik Önlemi Basın Açıklaması İntihar Girişimi Sağlık Ekipleri 

-Ambulansa bindirileceği sırada gazetecilere açıklama yapması
-İnşaattan detaylar
-polis ve sağlık ekipleri detay

( ANTALYA )-Kendisini tutan polis ve sağlık ekiplerine ‘Durun konuşma yapacağım’ diyerek kameralara yönelen Yusuf G., “Ben ilaç paramı ödeyemedim. Ben kepazeyim. Sara hastasıyım ve ilaçlarımı alamadığım için çatıya çıktım”dedi.
- Antalya'da 2 bin lira borcu olduğu için inşaat çatısında intihara kalkışan genç, polisin ikna çabalarının ardından aşağı iner inmez gazetecilere açıklama yaptı ANTALYA

- Antalya’da 2 bin lira borcu olduğu gerekçesiyle inşaatın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulunan genç, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Vücuduna çeşitli yerlerinden zarar veren genç, polisin iknasıyla çatıdan indirildiği sırada kameraları görünce 'durun konuşma yapacağım' diyerek polisin elinden kurtulup gazetecilere intihar teşebbüsündeki sebepleri anlattı. Polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı yan yol üzerinde yapımı devam eden 3 katlı bir inşaatın çatı kısmında 13.40 sıralarında meydana geldi. İsminin Yusuf G.(19) olduğu öğrenilen şahsın, çatıya çıktığını görenler durumu polise haber verdi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de inşaat yerinde hazır bulundu. Sara hastası olduğunu söyleyen Yusuf G., 2 bin lira borcu olduğunu ve ilaçlarını almadığı gerekçesiyle çatıya çıktığını söyledi.

Polisin iknasıyla inşaattan inen genç, bekleyen ambulansa yönelirken kendisini çeken gazetecileri görünce bir anda rota değiştirdi. Kendisini tutan polis ve sağlık ekiplerine ‘Durun konuşma yapacağım’ diyerek kameralara yönelen Yusuf G., “Ben ilaç paramı ödeyemedim. Ben kepazeyim. Sara hastasıyım ve ilaçlarımı alamadığım için çatıya çıktım”dedi.
Açıklamasının ardından Yusuf G. tedavi edilmek üzere ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı .
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