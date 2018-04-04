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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İnşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı İzle

İnşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı İzle

Erzurum ' un Horasan ilçesinde inşaatın 4 ' üncü katından aşağı düşen işçi ağır yaralandı. Olay bugün sabah saatlerinde Horasan ' ın Kazım Karabekir Mahallesindeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Muhammet Öztürk (40) dördüncü katta çalışırken dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten yere düştü. Öztürk, arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Horasan Devlet Hastanesine kaldırdı. Talihsiz işçinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği, durumunun ağır olduğu bildirildi.

Acil Servis İlk Müdahale İnşaat Alanı 112 Acil Servis Polis Ekipleri 

Olayın ardından polis ekipleri inşaat alanında incelemede bulunurken savcının talimatıyla tahkikat başlatıldı.
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