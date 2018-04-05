İki arkadaşıyla birlikte trafik kazasında can vermişti... Genç kız Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı Haberi

-Genç kızın fotoğrafı



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'ın Çorlu-Çerkezköy yolu üzerinde önceki gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Esengül Comba, bugün Mimar Sinan Caminde kılınan cenazenin ardından ebediyete uğurlandı. Çorlu-Çerkezköy yolunda meydana gelen feci kazada yaşamını yitiren 33 yaşındaki Esengül Comba’nın cenaze töreni bugün düzenlendi.

Çerkezköy Mimar Sinan Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve Comba’nın yakınları katıldı.

Cenaze namazı öncesi acılı bana Remzi Comba, taziyeleri kabul ederken anne Döndü Comba ise gözyaşlarına boğuldu. Burada kılınan cenaze namazının ardından Esengül Comba, Çerkezköy İstasyon Mezarlığı’na defnedildi. (UA-

