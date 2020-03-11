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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İdlip’e ejder sevkiyatı

İdlip’e ejder sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlip ' te başlatılan “Bahar Kalkanı” harekatına destek amacyla ejder olarak bilinen zırhlı personel taşıyıcıci araclarin sevkiyati yapildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlip ' te başlatılan “Bahar Kalkanı” harekatına destek amaçlı ejder adıyla bilinen zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy Gaziantepin İslahiye ilçesinden geçerek Hatay istikametine seyir etti. jammer destekli araçların İdlip bölgesinde konuslandirilacağı öğrenilirken, sevkiyatlarin devam etmesi bekleniyor.

Gesi 

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