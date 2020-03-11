İdlip’e ejder sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlip ' te başlatılan “Bahar Kalkanı” harekatına destek amacyla ejder olarak bilinen zırhlı personel taşıyıcıci araclarin sevkiyati yapildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlip ' te başlatılan “Bahar Kalkanı” harekatına destek amaçlı ejder adıyla bilinen zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy Gaziantepin İslahiye ilçesinden geçerek Hatay istikametine seyir etti. jammer destekli araçların İdlip bölgesinde konuslandirilacağı öğrenilirken, sevkiyatlarin devam etmesi bekleniyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım