Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Zonguldak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık 50 metreden şarampole uçtu.

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 


Hurdaya dönen otomobilden çevredekilerin yardımları ile çıkan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı. Kaza, saat 20.00 sıralarında Rat Mahallesi Güntepe Sokak üzerinde meydana geldi. Kırat'tan Rat Mahallesine giden ve sürücüsü belirlenemeyen 67 LN 331 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metre yükseklikten taklalar atarak şarampole uçtu. Otomobilde bulunan 53 yaşındaki Emrullah A., 35 yaşındaki Tuncay Ö. ve 30 yaşındaki Mevlüt A. yaralandı. Çevredekilerin yardımları ile hurdaya dönen otomobilden çıkan Emrullah A., Tuncay Ö. Mevlüt A. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (BD-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı