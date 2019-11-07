Hırsızlık zanlısı kadın: 'Benim bu videom Maraş’ı sallar düdük' İzle

-Hastane çıkış ve polis aracına binme

-Hastane detay ve polis aracın hareketi



( KAHRAMANMARAŞ ) Hırsızlık zanlısı kadın: "Benim bu videom Maraş’ı sallar düdük"- Kahramanmaraş’ta hırsızlık suçundan aranmaları olan 3 kişi polis tarafından yakalandı- Gazetecinin, "Yeğeninle birlikte mi hırsızlık yapıyorsun" sorusuna kadın zanlı, "İyi yapıyorum merak etme evini de soyarım" diye karşılık verdi KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta hırsızlık suçundan aranmaları olan 3 kişi polis tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili araştırma başlattı. Polis ekipleri, yapılan araştırma sonrası çok sayıda suç kaydı ve 5 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Fırat D.'yi gözaltına aldı. Şüpheli Fırat D.’nin işlemleri emniyette devam ederken polis ekipleri, Kahramanmaraş-Gaziantep yolunda 06 plakalı bir otomobili takibe aldı. Otomobilde yapılan inceleme sonrası Fırat D.’nin akrabası olan Sercan D. ve Tamer D. gözaltına alındı. 26 suç kaydının olduğu tespit edilen Sercan D.’nin hırsızlık suçlarından 9 ayrı dosyadan da arandığı ve hakkında 14 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Taner D.'nin ise hürriyeti yoksun kılma suçundan 1 yıl 8 ay hapis ile arandığı ortaya çıktı. Aynı aileden 3 şüpheli hastanede alınan sağlık raporu sonrası bir adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sercan D. görüntü almaya çalışan bir gazeteciye, "Çek bu video Maraş’ı sallar düdük" dedi.

Gazetecinin, ‘Yeğeninle birlikte mi hırsızlık yapıyorsun sorusuna ise, "İyi yapıyorum merak etme evini de soyarım" diye karşılık verdi.



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