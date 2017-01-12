Hırsızlık anları kameralara yansıdı İzle



“BİSİKLETİN PARASINI NASIL ÖDEYECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM'



Aldığı maaşın bisikletin fiyatıyla aynı olduğunu dile getiren 2 çocuk babası apartman görevlisi Mustafa Süngü, “Ben buranın apartman görevlisiyim. Hırsız gelip binaya giriyor ve burada ayakkabılara bakıyor. Burada da aradığını bulamayınca binanın otoparkına yöneliyor. Otoparkta da bisikleti görünce gayet sakin bir biçimde pişkince bisiklete binerek otoparktan çıkıyor. Bu bisiklet bana emanetti, dolayısıyla benim bunun parasını ödemem lazım. Benim aldığım maaş asgari ücret, bisikletin bedeli ise bin 500 lira. Benim 2 tane çocuğum var, ben bisikletin parasını nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum. Bana bu konuda yardım edilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.





