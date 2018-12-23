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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Hırsızlar vanaları çalınca İstanbul’a su veren Melen Nehrine yakıt sızdı

Hırsızlar vanaları çalınca İstanbul’a su veren Melen Nehrine yakıt sızdı

Düzce ' de atıl haldeki eski SSK Hastanesinin yakıt kazanındaki vanaları hırsızların çalması sonrasında kazandan sızan mazotun döküldüğü İstanbul ' a da su veren Melen Nehri kirlendi. Yüzeyi mazotla kaplanan nehrin kıyısındaki köylerde yaşayan vatandaşlar ise yoğun koku nedeniyle şikayetçi oldu. Düzce ' den geçen Melen Nehri ' nin üzerinde gece saatlerinden itibaren yoğun koku ile birlikte mazot ve yağ tabakası görülmeye başladı.

Kanalizasyon Yakıt Tankı Fuel Oil Kazan Dairesi Hastane Bahçesi 


Özellikle Bahçeköy ' de yoğun şekilde görülen tabaka ve koku vatandaşları rahatsız ederken İstanbul ' un su ihtiyacını karşılayan Melen nehrinden hayvanlar su içemez duruma geldi. Yoğun kokuya dayanamayan köylülerin şikayetiyle inceleme yapan Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi ekipleri, kirliliğe atıl haldeki eski SSK Hastanesinde bulunan ve hırsızlar tarafından vanaları çalınan yakıt tankından sızan fuel oilin neden olduğu belirlendi. Tespitin ardından ekipler tarafından nehrin temizlenmesi için çalışma başlatıldı. ' Ördekler giriyor, altları simsiyah, biz de içsek ölüp gideceğiz burada ' Sızıntı nedeniyle mağdur olduklarını dile getiren Lütfü İnce adlı köylü, “Hayvanlarımız dereden su içemiyor. Ördekler yok, balıklar ölüyor. Bu nedir? Böyle bir şey olmaz. Yetkililere haber verdik hala ne olduğu belli değil. Ördekler giriyor, altları simsiyah. Hayvanları öldürmeye çalışıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Koku var, gece daha çok yoğunlaşıyor. Geceleri rahatsız oluyoruz. Bunun bir çözümünü bulmaları lazım. İstanbul ' un içtiği su buradan geçiyor. Böyle olmaz, biz de içsek ölüp gideceğiz burada” dedi.
Hırsızlar tankın vanalarını çalınca içindeki yakıt nehre aktı Yapılan inceleme sonrasında konuyla ilgili bilgi veren Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü görevlisi Asım Koçak, “Melen Nehri ' nde yaşanan sorunla ilgili şikayet üzerine yaptığımız çalışmalarda dün gece saatlerinde kanalizasyona fueloil ve mazotun karıştığı hakkında bilgi geldi. Dün gece saat 02.00 sıralarında araştırmaya başladık. Bütün bacalarımızı tek tek açarak bu noktaya kadar geldik. Sıkıntının Aziziye Mahallesi ' ndeki eski SSK hastanesinin kazan dairesinden kaynaklandığını bunun nedeninin ise vanaların döküm olmasından dolayı hırsızların fueloil vanalarını satmak için söktüklerini ve kazanlar içinde bulunan fueloil ile mazotun tamamen kanalizasyona aktığını tespit ettik. Şu an halen daha akıntının kesilmesi için çalışmalara devam ediyoruz. Hattı tamamen körleyip, fueloili kanalizasyondan temizleyeceğiz” dedi.
Öte yandan Düzce Belediyesi ekiplerince akşam saatlerinde kanalizasyon giderlerini köreltmek için çalışma başlatıldı.
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