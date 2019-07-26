Hırsızlar kurbanlıklara dadandı! İzle

' Koçların çoğu müşterilere satılmıştı ' Kapıyı zorlayarak içeri girdiklerini ifade eden Çelik, ' Hemen hemen yarısından fazlasını da satıp kaporasını da almıştım. Adamlara mahcup oldum. Bu parayı da ödeyemem ne yapacağım bilemiyorum. Hem o yandan param gitti hem de müşterime sattığım hayvanlar bunlar. Zor durumdayım şuan müşteriye de ne diyeceğim anlatamıyorum yani ' diye konuştu.

' En iyilerini çalıp kötülerini de bize bırakmışlar ' Çelik, ' Devlet yetkililerinden ricam bu hayvanlarımı bulsun. Çok zor durumdayım. Onların daha borcu da duruyor. Bayram diye bir arkadaşım almıştı parasını daha ödeyemedim, ne yapacağım bilemiyorum. Vicdanı olsa şuan benim durumumu bilse şu hayvanlarımı bırakıp geri getirir. 8 tane nüfus var. Çok zor durumdayız, 5 kuruş da paramız yok. En iyisini seçmişler kötülerini de bize bırakmış. 65 ' in içerisinde 40 ' ını götürmüş 25 ' i kalmış. Zor durumdayız. Devlet yetkililerinden ricam destek olsunlar bize ' şeklinde konuştu.



