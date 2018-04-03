Havalimanı’nda şüpheli paket paniği İzle

-Yolcuların ve araçların uzaklaştırılması

-bomba imha uzmanının gelişi

-bomba imha uzmanının kıyafetlerini giymesi

-bomba imha uzmanının fünyeyi hazırlaması

-bomba imha uzmanın fünye ile şüpheli pakete gidişi

-Polislerin kontrollü patlama diye bağırması

-Kolinin patlama anı

-Yolun trafiğe açılması

-Memurların koliden çıkanları incelemesi

-Detaylar



( İSTANBUL -ÖZEL)- Yolcunun unuttuğu koliden dini kitap çıktı İSTANBUL



- Atatürk Havalimanı'nda yolcunun unuttuğu koli kısa süreli paniğe neden oldu. Fünye ile patlatılan kolinin içinden dini kitap çıktı. Atatürk Havalimanı Dış hatlar gidiş katında bir kadın yolcunun unuttuğu koli, polisleri alarma geçirdi. Kolinin çevresinde güvenlik önlemi alan polis, dış hatlar gidiş katına giden yolu trafiğe kapattı. Yolcuları kolinin çevresinden uzaklaştıran yetkililer, bomba imha uzmanına haber verdi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek koliyi fünye ile patlattı. Kolinin patlatılmasından önce polis memurları “Kontrollü Patlama“ diye bağırarak yolcuların panik yaşamasını önlemeye çalıştı. Patlamanın ardından polis memurları unutulan koliyi inceledi. İncelemenin sonunda kolinin içinde dini kitaplar olduğunu ortaya çıktı. Kolinin, fünye ile patlatılmasının ardından dış hatlar gidiş katına giden yol trafiğe açıldı.

