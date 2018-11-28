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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hava yerine uyuşturucu çıktı...Aracın klima borularına gizlenmiş metamfetamini narkotik köpeği buldu Haberi

Hava yerine uyuşturucu çıktı...Aracın klima borularına gizlenmiş metamfetamini narkotik köpeği buldu Haberi

Rona'nın aracın içerisinde yaptığı aramalar

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Metamfetamin Harekete Geç Şafak Vakti 

-Zanlıların emniyetten çıkarılması
-Ele geçirilen maddelerin fotoğrafları

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, narkotik köpeği Rona, aracın klimasına zulalanmış 200 bin liralık metamfetamin buldu. Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek harekete geçti. İstanbul'dan Bursa'ya bir aracın içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği öğrenildi. Bunun üzerine şehrin giriş ve çıkışlarını tutan ekipler, aracı Bursa'ya girdiği andan itibaren takibe aldı. Şüphelilerin kaldığı ikametin çevresini saran ekipler, şafak vakti düzenledikleri operasyonda evde bulunan üç kişiyi gözaltına aldı. Narkotik köpeği Rona'nın araçta yaptığı aramalarda klima borularına yerleştirilen yarım kilo metamfetamin bulundu. Evde yapılan aramalarda ise bir miktar kokain ve çıkılar halinde satışa hazır esrar ele geçirildi. Şüpheliler, B.Ç., H.D. ve M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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