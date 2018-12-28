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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Hatay merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı İzle

Hatay merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı İzle

Emniyet tabelası detay

Mahrem Muvazzaf Asker 

-Zanlılardan bir kaçının emniyetten çıkarılması
-Polis aracına bindirilmesi
-Polis aracının gidişi

( HATAY )- Aralarında biri emekli binbaşının da bulunduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi HATAY

- Hatay merkezli 11 ilde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda biri emekli binbaşı olmak üzere içlerinde muvazzaf askerlerin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Hatay merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Sivas, Balıkesir, Afyon, Gümüşhane, Hakkari ve Tunceli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda biri emekli binbaşı olmak üzere aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu toplam 13 kişi gözaltına alındı. Sorgulamaları tamamlananan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (MBY
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