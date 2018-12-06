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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hatay'daki termal otel yangını inceleniyor Haberi

Hatay'daki termal otel yangını inceleniyor Haberi

Otelde jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları

Hastane Jandarma Olay Yeri İnceleme Kazan Dairesi 

-Otel binası ve çevresi
-ARŞİV

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Erzin ilçesinde 26 kişinin dumandan etkilendiği termal oteldeki yangınla ilgili inceleme sürüyor. Dün sabah 06.42 sıralarında ilçeye bağlı Başlamış Mahallesi'nde bulunan bir termal otelin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın ekiplerin müdahaleseyiyle güçlükle söndürüldü. 641 kişinin bulunduğu ve 26 kişinin dumandan etkilendiği yangın nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Otel ve çevresinde olay yeri inceleme uzmanları ve yetkililer tarafından çalışmalar sürüyor. Yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılanların herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi. (NCT-
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