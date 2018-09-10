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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Hatay’da motosikletli gençlere pompalı tüfekle saldırı: 2 yaralı İzle

Hatay’da motosikletli gençlere pompalı tüfekle saldırı: 2 yaralı İzle

Hastane önü genel

Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Hastane Bahçesi Saldırı 

-Acil önü ambulanslar ve emniyet ekipleri
-Acil genel görüntüler

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletli 2 kişi, yapılan pompalı tüfekli saldırıda yaraladı. Edinilen bilgilere göre, Kocatepe Mahallesi’nde motosikletle seyir halindeki 2 kişiye bilinmeyen bir nedenle pompalı tüfekle ateş açıldı. Motosikletteki Kadir G. ve Erdinç K. açılan ateş sonucu yaralandı. Silah sesini duyan mahalleli olay yerine koştu. Hemen ambulans ve polis ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri tedbir alırken, yaralılar İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayı haber alan yakınları İskenderun Devlet Hastanesi’ne akın etti. Emniyet güçleri hastane bahçesinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. (MSM-
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