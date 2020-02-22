Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Hastaneden firar eden şahıs bir yıl sonra üzerindeki silahla yakalandı İzle

Hastaneden firar eden şahıs bir yıl sonra üzerindeki silahla yakalandı İzle

adliye çıkışı detay

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Hastane Akalan Eğlence Merkezi Gesi Hapis Cezası 


- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde cezaevindeyken rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastaneden firar eden bir kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre; 2006 yılında Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesinde bir eğlence merkezi çıkışında ilçe esnaflarından M.S.M. ve B. M. isimli şahısların silahla vurulması olayının azmettiricisi olduğu ve İstanbul’da Bağımsız Milletvekili Adayı Tuncay Şeyranlıoglu'nun alacak meselesinden dolayı öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. isimli yükümlü Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan bir operasyonla yakalandı. Kasten öldürme, basit yaralama, tutuklu veya hükümlünün kaçması suçlarından aranma kaydı olduğu ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü F.K’nin daha önce yakalanarak Burhaniye cezaevine teslim edildikten sonra sağlık sorunları gerekçesi ile tedavi için sevk edildiği hastaneden geçtiğimiz yıl firar ettiği bildirildi.
Polis ekiplerinin yapmış olduğu takip sonucu yapılan operasyonla hükümlü firarinin Ayvalık’ın Çamlık Mahallesi bölgesinde yakalandığı sırada üzerinde HS 45 ACP Marka Ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 25 adet fişeğin de ele geçirildiği öğrenildi. (NT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Bursada Lastikçi Dükkanından Silah Ve Kılıç Cephanesi ÇıktıBursada Lastikçi Dükkanından Silah Ve Kılıç Cephanesi Çıktı
Diyarbakırda Talihsiz Kadını Canından Eden Korkunç KazaDiyarbakırda Talihsiz Kadını Canından Eden Korkunç Kaza
Dağdan Yuvarlanan Kaya Evi YıktıDağdan Yuvarlanan Kaya Evi Yıktı
Düğün Konvoylarında Şoke Eden Görüntüler!Düğün Konvoylarında Şoke Eden Görüntüler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı