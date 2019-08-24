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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hasta gibi hastaneye gidip, yaşlılara yankesicilik yaptılar İzle

Hasta gibi hastaneye gidip, yaşlılara yankesicilik yaptılar İzle

Şüphelilerin güvenlik kamerasına yakalanması

Hastane Akalan Güvenlik Kamerası Cüzdan Galler 

-Emniyetin tabelasından görüntü
-Emniyetten görüntü
-Emniyet girişinden görüntü
-Şüpheli K.Ö.'nün emniyetten çıkarılışı
-Arabaya bindirilmesi

( MERSİN ) -- Mersin'de hasta olmadıkları halde hastaneye giderek yalnız olan yaşlıların cebinden yankesicilik yöntemiyle cüzdan, telefon ve paralarını aldığı iddiasıyla gözaltına alan 65 yaşındaki 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı- Kendilerinin de yaşlı olmasını kullanarak yaşlıların cebindekileri alan şahıs, emniyet çıkışı hakkındaki iddiaları kabul etmedi- Polis, tutuklanan şahısla birlikte hareket eden bir kişiyi daha arıyor MERSİN

- Mersin'de hastaneye giderek yalnız olan yaşlıların cebinden yankesicilik yöntemiyle cüzdan, telefon ve paralarını aldığı iddiasıyla gözaltına alan 65 yaşındaki 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kendilerinin de yaşlı olmasını kullanarak yaşlıların cebindekileri alan şahıs, emniyet çıkışı hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Polis tutuklanan şahısla birlikte hareket eden bir kişiyi de aramayı sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, rahatsızlığı nedeniyle Toros Devlet Hastanesi'ne giden müşteki E.A., hastanenin asansöründe 2 kişinin kendisini şıkıştırarak, 300 lirasını aldığını söyleyerek polise şikayetçi oldu. Verilen eşgaller üzerine çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, hastanenin güvenlik kamera görüntülerini tek tek izledi. Yapılan inceleme ve çalışmalar sonucunda şahısların daha öncede bu suçlardan kayıtları bulunan M.A. ve K.Ö. olduğu belirlendi. Şahısların daha öncede hasta olmadıkları halde hastanelere giderek kendileri gibi tek ve yaşlı insanları asansörde yada kimsenin olmadığı yerde sıkıştırarak para ve telefonlarını aldıkları tespit edildi. Şahısları yakalamak için çalışma başlatan ekipler, 65 yaşındaki K.Ö. isimli şahsı Mersin Tren Garında yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahıs emniyet çıkışı hakkındaki iddiaları kabul etmezken, polis tutuklanan şahısla birlikte hareket eden bir kişiyi de aramayı sürdürüyor. (KRY-
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