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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hamile kadın yan yatan araçtan sağ çıktı, doğuma son anda yetiştirildi

Hamile kadın yan yatan araçtan sağ çıktı, doğuma son anda yetiştirildi

İzmir ' in Buca ilçesinde, iddialara göre doğuma yetişmek üzere olan ve bu nedenle kırmızı ışıkta geçen hamile kadının içinde bulunduğu araç yan yattı. Ekiplerin seferber olmasıyla hastaneye yetiştirilen kadın, daha sonra sağlıklı bir şekilde doğum yaptı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Buca ilçesi Doğuş Caddesi ' nde meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tınaztepe Yerleşkesi önünde yaşanan kazada 35 CKS 55 plakalı araç sürücüsü, iddiaya göre aracın içindeki hamile Fatma Sekmen'i doğuma yetiştirebilmek için kırmızı ışıkta yola girdi. Hızlı giren aracın yola girdiğini fark etmeyen 35 DFB 10 plakalı araç ile çarpışan otomobil, daha sonra çarpmanın etkisiyle yan yattı. Kazada, 35 CKS 55 plakalı araç içerisinde bulunan 3 kişi, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, vatandaşlar araçtan çıkanlara yardım etti. Doğum gerçekleşti, anne ve bebeğin durumu iyi Bu arada, hamile Sekmen için ambulans istendi. Olay yerine gelen ambulans, hamile kadını hastaneye yetiştirmek için seferber oldu. Karnı burnunda kadın daha sonra ise Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ' ne götürüldü ve bir müddet sonra doğum gerçekleşti. Kazanın ardından üzülen ailenin yüzü, gelen erkek bebek ve annenin sağlık durumunun iyi olmasıyla güldü. (AÇ-HG-
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