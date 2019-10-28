Hamile kadın yan yatan araçtan sağ çıktı, doğuma son anda yetiştirildi



Edinilen bilgiye göre kaza, Buca ilçesi Doğuş Caddesi ' nde meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tınaztepe Yerleşkesi önünde yaşanan kazada 35 CKS 55 plakalı araç sürücüsü, iddiaya göre aracın içindeki hamile Fatma Sekmen'i doğuma yetiştirebilmek için kırmızı ışıkta yola girdi. Hızlı giren aracın yola girdiğini fark etmeyen 35 DFB 10 plakalı araç ile çarpışan otomobil, daha sonra çarpmanın etkisiyle yan yattı. Kazada, 35 CKS 55 plakalı araç içerisinde bulunan 3 kişi, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, vatandaşlar araçtan çıkanlara yardım etti. Doğum gerçekleşti, anne ve bebeğin durumu iyi Bu arada, hamile Sekmen için ambulans istendi. Olay yerine gelen ambulans, hamile kadını hastaneye yetiştirmek için seferber oldu. Karnı burnunda kadın daha sonra ise Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ' ne götürüldü ve bir müddet sonra doğum gerçekleşti. Kazanın ardından üzülen ailenin yüzü, gelen erkek bebek ve annenin sağlık durumunun iyi olmasıyla güldü. (AÇ-HG-



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