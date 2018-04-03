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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Halk otobüsünün açık bırakılan ön kapısından böyle düştü İzle

Halk otobüsünün açık bırakılan ön kapısından böyle düştü İzle

kamerasından detaylar

Hastane Kamera Halk Otobüsü Irak 

-Hastaneden detaylar
-Genel görünütü ve detay

( TEKİRDAĞ )- Yolcunun otobüsten düşme anı an be an karmaya yansıdı- Bir yolcunun otobüsten düşme anı kameralara yansıdı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'da bindiği halk otobüsünde açık bırakılan ön kapıdan düşen talihsiz kadın aracın kamerası tarafından görüntülendi. Yüreklerin ağza geldiği kazanın ardından hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’da geçimini sağlamak için mendil satan ‘Kadroş’ olarak bilinen engelli Kadriye E.,Tekirdağ Özel Halk Otobüsünde açık olan ön kapıdan fırlayarak yola düştü. Bu anlar ise otobüsün iç kamerasına anbean yansıdı. Otobüsten düşen Kadriye E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya sebep olan şoförün görevinden alındığı öğrenildi. (VB-
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