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28 Haziran 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Halk Afgan tacizciyi linç etti! 11 yaşındaki erkek çocuğuna... Haberi

Halk Afgan tacizciyi linç etti! 11 yaşındaki erkek çocuğuna... Haberi

Konya ' da bir parkta iddiaya göre 22 yaşındaki Afgan uyruklu M.Y.H., 11 yaşındaki Ö.S.,'yi taciz edip, parktan götürmeye kalkıştı. Oğullarının çığlıklarına koşan ailesi ve parkta bulunan vatandaşlar M.Y.H.'yi darp etti. Yaralanan ve güvenlik kulubesine sığınan M.Y.H.'yi polis kalabalığın elinden güçlükle alarak hastaneye götürdü.

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Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Karaman Caddesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi.

İddiaya göre parka ailesiyle piknik yapmaya giden Ö.S., Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen M.Y.H.'nın elle tacizine uğradı. Şüphelinin elinden sürükleyerek parktan uzaklaştırmaya çalıştığı Ö.S., çığlık atmaya başladı.

Oğullarının çığlıklarını duyan ailesi ve parkta bulanan vatandaşlar şüpheli M.Y.H.'yi yakalayarak darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, parktaki güvenlik kulubesine sığınan M.Y.H.'yi kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Yaralanan ve kulubedeki koltukların altına saklanan M.Y.H.,'yı polis aracıyla parktan uzaklaştırdı.

Aldığı darbelerle yüzünde morluklar ve kanama olan şüpheli, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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