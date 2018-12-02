Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Haliç Metro köprüsünde intihar girişimi Haberi

Haliç Metro köprüsünde intihar girişimi Haberi

Şahsın götürülmesi

Polis Polis Merkezi Bild İntihar Girişimi Polis Ekipleri 

-Deniz polisi
-Genel ve Detay

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Haliç Metro Köprüsünde intihar amaçlı köprüye çıkan bir şahıs paniğe neden oldu. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri, şahsı ikna ederek polis merkezine götürdü. Olay, saat 13.30 sıralarında Haliç Metro Köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenden köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşlar vakit kaybetmeden durumu polise bildirdi. Yanında bulunan akrabasının ve çevredeki vatandaşların şahsı ikna çabaları yetersiz kalınca, devreye olay yerine gelen polis ekipleri girdi. Polisin ikna çalışması sonuç verdi ve şahıs intihar etmekten vazgeçti. Şahıs ardından işlemleri yapılmak üzere Beyazıt Polis Merkezine götürüldü. (DCC-YES-
İlgili Foto Galeriler
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı