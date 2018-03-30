Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Cenazenin tören alanına alınması

Güvenlik Görevlisi Baba Ocağı Askeri Helikopter Cenaze Namazı Köy Mezarlığı 

-Bakanın gelişi, babasının gelişi ve kardeşlerinden görüntü
-Cenaze namazı, helallik alınması ve detaylar
-Şehit sözleşmeli asker Hidayet Tokmak'ın fotoğrafları

( ÇORUM ) ÇORUM

- Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde geçtiğimiz yıl teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şehit olan sözleşmeli asker Hidayet Tokmak memleketi olan Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Dorukseki köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Nişanlı olan ve yazın düğün planları yapan şehidin cenazesine Milli Eğitim bakanı İsmet Yılmaz'da katıldı.
2 Kasım 2017 tarihince Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yağış ve sisli havadan yararlanarak Türkiye'ye sızmak isteyen teröristlerle çıkan çatışmada 6'sı asker, 2'si güvenlik korucusu 8 güvenlik görevlisi şehit olmuştu. Çatışmada 5 PKK'lı terörist ise etkisiz hale getirilirken sözleşmeli Er Hidayet Tokmak yaralanmıştı. Yaklaşık 5 aydır Ankara’da tedavisi süren Tokmak, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Tokmak’ın cenazesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak askeri helikopterle köye getirlidi. getirildi.
Son kez baba ocağına getirilen şehit Tokmak'ın cenazesi burada helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı alana götürüldü. Şehit er Tokmak için Dorukseki köyünde düzenlenen cenaze töreninde baba Mustafa Tokmak ve anne Fadime Tokmak gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne-babayı yakınları güçlükle teselli etti. Şehidin cenazesi Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının köy mezarlığında toprağa verildi.
Yazın düğünü olacaktı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit olan şehit Hidayet Tokmak'ın nişanlı olduğu öğrenildi. Cenazesine katılan Hatice Demiş nişanlısını son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Tokmak'ın şehit olmasa yazının düğünün olacağı öğrenildi. Cenaze törenine Vali Necmettin Kılıç, AK Parti Çorum milletvekilleri Salim Uslu ve Ahmet Sami Ceylan ile Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Garnizon Komutanı J. Alb. Çetin Öcal, İl Jandarma Alay Komutanı J. Alb. Abdurrahman Başbuğ, Belediye Başkanı Zeki Gül, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptıCinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Manisa'da Şehir Merkezinde Korkutan DakikalarManisa'da Şehir Merkezinde Korkutan Dakikalar
ABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş KararABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş Karar
Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldıÇorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı