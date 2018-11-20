Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Hakkari’de patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi Haberi

Hakkari’de patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi Haberi

Hakkari ' nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucunda patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi.

Tahkikat Güvenlik Güçleri Gesi Terör Örgütü 



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bugün Çukurca ilçesi Gündeş köyü Karlı Tepe bölgesi kırsal alanında icra edilen operasyon neticesinde; 4 adet EYP (el yapımı patlayıcı), 3 adet antipersonel mayını, 2 adet 81 mm havan mühimmatı, 1 adet GTT mühimmatı, 150 metre kablo ve 1 adet 4 ' lü pil bloğu ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi. (MSA-Y)
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı