Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Güvenlik birimleri ve bankalardan hırsızlıklara karşı videolu uyarı İzle

Güvenlik birimleri ve bankalardan hırsızlıklara karşı videolu uyarı İzle

oyuncuların hırsızlık olayını canlandırması

( ANKARA )- Son zamanlarda yaygınlaşan bankamatik hırsızlıklarına karşı güvenlik birimleri ve bankalar tarafından hazırlanan video ile hırsızlıkta uygulanan taktikler vatandaşa anlatıldı ANKARA

Tarım Kamera Hırsız Bankamatik 


- Güvenlik birimleri ve bankalar, son zamanlarda ATM’lerde gerçekleştirilen bankamatik hırsızlıklarına dikkat çekmek için uyarı amaçlı tanıtım videosu hazırladı. Bir bankanın, bankamatiklere yerleştirilen kart kopyalama düzeneğiyle vatandaşların kartlarının kopyalanması ve hesaplarının boşaltılmasına yönelik yayınladığı uyarı videosunda, bankamatik hırsızlarının uyguladığı taktik canlandırıldı. Videoda, bankamatiklerin kart giriş, hoparlör ve kart haznesine taktıkları aparatlara bağlı çiplerle vatandaşların kart bilgilerini kopyalayan hırsız rolüne girmiş oyuncu, bu bölümlere yerleştirdikleri bir kamera aracılığıyla da kopyaladıkları kartların şifrelerini elde ediyor. Sonrasında bu bilgileri farklı bir karta aktaran oyuncu hırsızın, aktarım sağladığı kartlarla beraber bankamatiğe gidip vatandaşların hesaplarındaki tüm parayı çekmesi canlandırılıyor. Video içerisinde, kart bilgilerini kopyalamak için gerekli malzemelerin Bulgaristan’dan geldiğini söyleyen hırsız rolüne giren oyuncu, bu işi Bulgar sevgilisinden öğrendiğini anlatıyor. Güvenlik birimleri ve bankalar tarafından canlandırması yapılan hırsızlık şeklinin, son zamanlarda yaygın olarak kullanıldığı biliniyor. Ayrıca videoda vatandaşların bankamatiklerden para çekerken daha dikkatli ve uyanık olmalarına vurgu yapıldı.
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı