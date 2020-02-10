Güngören’de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı anlar kamerada İzle

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( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL



- Güngören'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinleri o yolda hep kazaların olduğunu belirterek yetkililerden çözüm istedi. Kaza, 28 Ocak günü Güngören Merkez Mahallesi Meydancık Sokak içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde hızla ilerleyen hafif ticari araçla otomobil sokakların birleşim noktasında sürücülerin dikkatsizliği sonucu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sokak içerisinde savrulurken, şans eseri yaralanan olmadı. Yaya trafiğinin yoğun olduğu sokak içerisinde, kaza sırasında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. " 8-10 kazaya şahit oldum sadece iki ay içinde" Mahalle sakini Şaban Batman, "Yukarı istikametten gelen araç, park halindeki araçlar da diğer istikametine gelen aracın önünü kapatıyor. Bu sefer yolda çalışıyorlar. Durma mesafesi çok az olduğu için. Ya burada bir ışık olması gerekiyor ya da kasis konulması gerekiyor. Burada büyük bir sıkıntı var. Ben burada oturuyorum 8-10 kazaya şahit oldum sadece iki ay içinde" dedi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı İki otomobilin şiddetli çarpışması güvelik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki ayrı yoldan gelen araçların, görüş açısı dar olduğundan dolayı sürücülerin birbirinden haberi olmadan çarpıştığı görülüyor. (VB- MB-ZA-



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