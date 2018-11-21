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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gözüyaşlı anne 6 aydır çocuklarının yolunu gözlüyor İzle

Gözüyaşlı anne 6 aydır çocuklarının yolunu gözlüyor İzle

Annenin görüntüsü

İç Savaş Polis Gözyaşı Göreme Genç Kadın 

-Anne ile röportaj
-Annenin ağlaması
-Annenin fotoğraflara bakıp ağlaması
-Çocukların fotoğrafları

( ADANA -ÖZEL) - Suriye'de süren iç savaşta eşini kaybettikten sonra Adana'ya gelen 2 çocuklu anne, 6 ay önce akrabaları tarafından götürülen çocuklarından haber alamadığı için gözyaşı döküyor ADANA

- Suriye'deki iç savaşta kocasını kaybettikten sonra Adana'ya gelen Suriyeli kadın gözyaşları arasında 6 ay önce akrabaları tarafından götürülen 2 çocuğunun yolunu gözlüyor. Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yıl önce Suriye'deki iç savaşta Rima Karram (22) atılan bir bombadan dolayı eşi Rami Saudi'yi kaybetti. Karram, bunun üzerine oğlu Rimas Rami (6) ve kızı Fatma Rami (3) ile birlikte Türkiye'ye sığınarak Adana'ya geldi. Adana'da kendine yeni bir hayat kuran genç kadının yanına 6 ay önce eşinin akrabaları geldi. Yeğenlerini görmek istediklerini, biraz yanlarına almak istediklerini söyleyerek çocukları götürmek istedi. Karram bu teklifi kabul ederek çocuklarını eşinin akrabalarına verdi. Ancak o günden sonra genç kadın bir daha çocuklarını göremedi. Çocuklarına ulaşmaya çalışsa da bir türlü izlerini bulamadı. Çocuklarının Suriye'de mi yoksa Türkiye'de mi olduğun dahi bilmediğini söyleyen Karram, "Ben çocuklarımı ölen eşimin akrabalarına emanet ettim. Ancak onlardan gittikleri günden beri haber alamıyorum. Çocuklarımın başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum. Onların hayatından endişe ediyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Rima Karram polise giderek şikayette de bulunduğunu söyledi.


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