Gözaltına alınan FETÖ şüphelileri adliyede İzle

-şüphelilerin adliyeye sevkinden görüntü



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ’ByLock’ kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü adliyeye sevk edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ’ByLock’ kullandıklarını tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltına kararı çıkartıldı. Bunun üzerine geçen 28 mart salı günü sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, şüpheli B.N.Ö., A.Ü., F.K., Y.A., F.B., A.S., Ü.Ö., İ.E.Ö., M.K. ve Ö.K.’yi adreslerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.A, Ö.K., A.S .ve F.B. adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

