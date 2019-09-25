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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Görgü tanıkları bombalı saldırıyı anlattı İzle

Görgü tanıkları bombalı saldırıyı anlattı İzle

Hasar gören araçların çekilmesi

Polis Aracı Bombalı Saldırı Darbe Girişimi Terör Örgütü Polis Ekipleri 

-Polis servisinin kaldırılması
-Yol temizlik çalışmaları
-Yolun trafiğe açılması
-İş yerlerinin temizlenmesi
-Cumali Doğdu röportaj
-Sadık Acar röportaj
-Bombanın patladığı yer

( ADANA )- Cumalı Doğdu: “Evdeki buzdolabı bile devrildi”- "Şimdi hangi terör örgütünün yaptığı da belli değil ama şimdi kim yaptıysa Allah kahretsin. Allah PKK’yı da kahretsin, IŞİD’i de kahretsin"- Sadık Acar: “Okul saatiydi. Allah’tan şehidimiz yok. Allah çocuklarımızın yüzüne bakmış"- Bombalı saldırı sonrası yol temizlenerek tekrar trafiğe açıldı ADANA

- Adana’da polis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırının ardından görgü tanıkları olay anını anlattı. Cumali Doğdu, “Bombanın patladığını gördük. Evde buzdolabı bile devrildi. Çevredeki insanlar panik halindeydi” diye konuştu.
Sabah 07.20 sıralarında Yüreğir ilçesinde polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi.
Saldırıda biri polis 5 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak patlamanın olduğu yerde inceleme başlattı. Patlama nedeniyle çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı. Olay yerindeki araçların kaldırılmasından ve temizlik çalışması yapılmasından sonra yol trafiğe açılırken görgü tanıkları olay anını anlattı. Cumali Doğdu isimli vatandaş, patlamada evindeki buzdolabının devrildiğini belirterek, “Sabah 07.20 civarlarıydı. Çocuklara simit aldım. Tam öğrenci akışı zamanıydı. Bir gürültü duyduk dışarı çıktık. Bombanın patladığını gördük. Evde buzdolabı bile devrildi. İnsanlar panik halindeydi. Biz sese çıktık dışarı. Şimdi hangi terör örgütünün yaptığı da belli değil ama şimdi kim yaptıysa Allah kahretsin. Allah PKK’yı da kahretsin, IŞİD’i de kahretsin. İslam'a, Türkiye Cumhuriyeti’ne darbe girişiminde olan bütün terör örgütlerini kahretsin” ifadelerini kullandı. Sadık Acar ise aracın zırhlı olmasının çevreye zararı azalttığını belirterek, “Okul saatiydi. Mahalle sakiniyim. Sesle uyandık. Yolda geçerken patlatıp kaçtıkları söyleniyor. Hasar büyük. Allah’tan şehidimiz yok. Allah çocuklarımızın yüzüne bakmış. İşin enteresan tarafı dörtyol ağzı. Her taraf okul. Bomba patladığı anda aracın zırhlı olması bombaya kalkan oluyor. Çevreye fazla bir zarar vermiyor” diye konuştu.
(UMT-
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