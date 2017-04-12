Gölden çıkartılan cesedin hikayesi yürek burktu



Adana Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Adnan Menderes Bulvarı üzerinde spor yapan vatandaşlar, suda bir kadın cesedi görünce durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, cesedi sudan çıkardı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada, 25-30 yaşlarındaki kadının vücudunda bıçak veya silah yarası olmadığı belirlendi. 28 Mart tarihinde Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı için polis, genç kadının parmak izini aldı. Ancak parmak izinden de kimliği tespit edilemedi. Bunun üzerine güvenlik güçleri, kadının üzerindeki kıyafetten, konsomatris olma ihtimalini araştırdı. Kadının kolunda ise ünlü Rus şair Vasily Zhukovsky'nin adının yazılı olduğu dövme olduğu görüldü.



Polis, kadının Rus vatandaşı olabileceği üzerinde durdu. Yaklaşık 200 barı dolaşan polis, elindeki fotoğrafla kadının kim olduğunu belirleyemedi.



Bu arada, 5 Nisan günü Eşe Durmuş tarafından yapılan kayıp başvurusundaki genç kızın, gölde cesedi bulunan kadına benzediği belirlendi. Polis, Eşe Durmuş'u morga götürdü. Eşe Durmuş, morgdaki cesedin üvey kızı Serpil Durmuş (25) olduğunu dövmesinden teşhis etti. Eşe Durmuş kızının 27 Mart'tan bu yana kayıp olduğunu belirtti.

