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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Geri geri gelen aracın vatandaşa çarpma anı kamerada

Geri geri gelen aracın vatandaşa çarpma anı kamerada

Ankara ' da geri geri gelen araç, bir kişiye çarptı. Şahıs kazadan yara almadan kurulurken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Çarpma Anı Kamera Güvenlik Kamerası Damacana 


Edinilen bilgilere göre, olay, Ankara ' nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, çalıştığı su bayisinin deposuna damacana taşıdığı sırada, arkasında bulunan ve geri geri seyreden 06 FD 8515 otomobilin çarpmasıyla birkaç metre savrularak yere düştü. Aracın çarptığı kişi kazadan yara almadan kurtulurken, kazanın yaşandığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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