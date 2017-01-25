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25 Ocak 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Genç kadının feci ölümü... Üstünden çok sayıda araç geçti İzle

Genç kadının feci ölümü... Üstünden çok sayıda araç geçti İzle

İzmir'in Balçova İlçesinde, iddialara göre otomobilde erkek arkadaşıyla tartışan İlknur Aker(30), park halindeki otomobilden inerek yolun karşısına geçmeye çalışırken servis minibüsünün çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Adli Tıp Trafik Kazası Kadın Cesedi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


Kaza, bugün saat 6.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Selway alışveriş merkezinin yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balçova'dan Karabağlar istikametine seyir halinde olan 45 ZA 0154 plakalı otomobilin sürücüsü Metin Kaplan, bilinmeyen bir sebeple arkadaşı İlknur Aker ile tartışmaya başladı. Kaplan, tartışmanın devam etmesi üzerine otomobilini yol kenarına park etti.

Bu sırada park halindeki otomobilden inen Aker, yolun karşısına geçmeye çalışırken, Karabağlar'dan Balçova yönüne seyir halinde olan Ş.Ö. yönetimindeki 35 S 00471 plakalı servis minibüsü çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler ise durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Öte yandan çarpmanın etkisiyle yola savrulan Aker'in cansız bedeninin üstünden çok sayıda araç geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aker'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Feci şekilde can veren genç kadının cesedi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, servis şoförü Ş.Ö. ile Metin Kaplan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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