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30 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Gece oturup çay içtiler sabah ölüm haberine yıkıldılar... Arı sokması sonucu ölen yaşlı adamın son görüntüleri ortaya çıktı

Gece oturup çay içtiler sabah ölüm haberine yıkıldılar... Arı sokması sonucu ölen yaşlı adamın son görüntüleri ortaya çıktı

-Yaşlı adamın Arslan Altindiş dükkanına gelmesi yanına oturması çay içmesi

Hastane Cennet Kamera Yaşlı Adam Ölüm Haberi 

--Diğer esnafın gelmesi ve onunda çay içmesi
--Yaşlı adamın kalkarak eve gitmesi
-Yapılan rop.

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik'te arı sokması sonucu hayatı kaybeden yaşlı adamın gece oturup çay içtiği arkadaşı sabah ölüm haberini alınca yıkıldı. Olay; geçtiğimiz gün Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelmişti. Arı sokmalarına karşı alerjisi olan ve ilaç kullanan İbrahim Küçük (62) evinin bahçesinde otururken yüz bölgesinden arı soktu. Arının ısırdığı yaşlı adam fenalaşırken, yanında bulunan bir arkadaşı alerji hapını verdi. Ardından arkadaşının aracı ile Gölpazarı Devlet Hastanesine götürülürken yolda komaya giren adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. "Sabah ölüm haberini alınca çok üzüldük" Olayın yaşandı sabahın bir akşam öncesinde beraber oturup çay içtikleri ilçe esnafı Arslan Altındiş, merhumla beraber çalıştıkları ve çok işler yaptıklarını anlatarak, "Kendisi çok iyi bir insandı. Akşam oturduk beraber çay içtik. Sabah ölüm haberini alınca çok üzüldük. İnanamadık, arı sokmasından vefat etmesine. Bizi çok üzdü mekanı cennet olsun" dedi.
"Bir akşam öncesi oturduk çay içtik. Ertesi sabah ölüm haberi geldi" Diğer bir ilçe esnafı Mustafa Biçer ise; merhumun anne evinden komşuları olduğunu anlatarak, "Bir akşam öncesi oturduk çay içtik. Ertesi gün arı sokmasından dolayı bir olumsuz olay gelişti ve kendisini kaybettik vefat etti. Sevdiğimiz saydığımız bir abimiz idi. Allah rahmet eğlensin, Yattığı yerler nur olsun" dedi.
Öte yandan iki esnafın yaşlı adamla bir gün içtikleri çay bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. (CKT-
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