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1 Ocak 2017 Pazar günü yayınlandı
Gece kulübüne silahlı saldırı İzle

Gece kulübüne silahlı saldırı İzle

Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesinin yaşandığı sırada silahlı saldırı gerçekleşti.

Silahlı Saldırı Beşiktaş 


Uzun namlulu silahla gece kulübüne gelen bir saldırgan ateş açmaya başladı.

Olayda yaralananların olduğu öğrenilirken, silahlı saldırganın da olayın ardından gece kulübünün tuvaletine saklandığı iddia edildi.

Gece kulübüne sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye taşırken, polis de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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