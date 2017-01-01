Gece kulübüne silahlı saldırı İzle



Uzun namlulu silahla gece kulübüne gelen bir saldırgan ateş açmaya başladı.



Olayda yaralananların olduğu öğrenilirken, silahlı saldırganın da olayın ardından gece kulübünün tuvaletine saklandığı iddia edildi.



Gece kulübüne sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye taşırken, polis de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.



