Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2016 Perşembe günü yayınlandı
Gaziantep'te terör operasyonu Haberi

Gaziantep'te terör operasyonu Haberi

Gaziantep Valiliği, yapılan bir operasyon ile DEAŞ'lı bir kişiye saldırı hazırlığında olan 4 PKK'lının yakalandığını, evlerinden de 'FETÖ/PDY terör örgütü içerikli 1 adet kitap ele geçirildiğini' duyurdu.

Pkk Suikast Timi 


SİLAH, UYUŞTURUCU, FETÖ KİTABI..

Açıklamada, PKK'nın gençlik yapılanması üyesi kişilerin eylem hazırlığında oldukları ve uyuşturucu kullandıklarını ifade edilerek şöyle denildi: 'PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan YDG-H içerisinde faaliyet gösteren ve sözde DEAŞ terör örgütü üyesi olan ismi bilinmeyen bir şahsa yönelik suikast hazırlığındaki 4 örgüt mensubu eylemlerini gerçekleştirmeden yakalanmıştır. Yakalanan örgüt mensuplarının eylem hazırlığında oldukları ve uyuşturucu madde kullandıkları değerlendirilmektedir. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, çeşitli elektronik malzeme, 3 adet paket halinde 120 gram uyuşturucu madde ile FETÖ/PDY terör örgütü içerikli 1 adet kitap elde edilmiştir.'
İlgili Foto Galeriler
PKK'ya ağır darbePKK'ya ağır darbe
Halk silahlanıp dağ, taş PKK'lı aradı!Halk silahlanıp dağ, taş PKK'lı aradı!
Mehmetçik Yüksekova’dan tekbirlerle ayrıldıMehmetçik Yüksekova’dan tekbirlerle ayrıldı
Şırnak şehitlerini öperek uğurladılarŞırnak şehitlerini öperek uğurladılar
Yüksekovada Terör OperasyonuYüksekovada Terör Operasyonu
Kadın subay çocukların yüzünü güldürdüKadın subay çocukların yüzünü güldürdü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı