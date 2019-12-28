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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantep’te sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı İzle

Gaziantep’te sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı İzle

Büfelerde arama yapılması

Sahte İçki Kaçak Yılbaşı Sigara Sahte İçki Operasyonu 

-Ele geçirilen sahte alkoller
-Detay görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te yılbaşı öncesi denetimlerini arttıran polis, büfelere sahte içki operasyonu düzenledi.
Operasyonda 13 şişe sahte alkol ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı etkinlikleri öncesi kaçak-sahte içki satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Kent merkezinde 10, Nizip ilçesinde de 3 olmak üzere 13 büfeye eş zamanlı baskın yapan ekipler, iş yerlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 13 şişe sahte alkol, 2 gram esrar, bin 770 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 5607 SKM kapsamında adli işlemler başlatıldı.
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