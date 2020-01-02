Gaziantep’te 727 polisli uyuşturucu operasyonu



Özel Harekat ekiplerinin yardımıyla belirlenen 35 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerin kapıları koçbaşları kullanılarak kırılırken, girilen adreslerde geniş çaplı arama yapıldı. Narkotik köpeği ' Gece ' baskın yapılan adreslerde arama yapılırken, operasyonun gerçekleştiği mahalleler abluka altına alındı. Yol uygulamasının da yapıldığı operasyonda, araçlar trafik ekiplerince durdurularak sorgulamaları yapıldı. Araçlarda ' Gece ' nin de yardımıyla uyuşturucu arandı.



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