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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Gaziantep’te 727 polisli uyuşturucu operasyonu

Gaziantep’te 727 polisli uyuşturucu operasyonu

Gaziantep ' te drone ve dedektör köpek destekli 727 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından drone ve köpek destekli uyuşturucu operasyonu yapıldı. ' Torbacı ' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 727 polisin katılımıyla gece saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.

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Özel Harekat ekiplerinin yardımıyla belirlenen 35 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerin kapıları koçbaşları kullanılarak kırılırken, girilen adreslerde geniş çaplı arama yapıldı. Narkotik köpeği ' Gece ' baskın yapılan adreslerde arama yapılırken, operasyonun gerçekleştiği mahalleler abluka altına alındı. Yol uygulamasının da yapıldığı operasyonda, araçlar trafik ekiplerince durdurularak sorgulamaları yapıldı. Araçlarda ' Gece ' nin de yardımıyla uyuşturucu arandı.
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