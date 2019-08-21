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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Freni boşalan park halindeki otobüs üç aracı böyle ezdi İzle

Freni boşalan park halindeki otobüs üç aracı böyle ezdi İzle

detaylar

Bild Kamera Güvenlik Kamerası 

-Röportaj
-Güvenlik kamera görüntüsü
-Olay yeri

( İSTANBUL )- Freni boşalan park halindeki otobüs üç aracı ezdi İSTANBUL

- Üsküdar'da park halinde bulunan otobüsün aniden freni boşaldı. Otobüs üç aracı altına alırken, faciadan dönülen anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Park halindeki otobüsün bilinmeyen bir nedenden hareket etti. Otobüs ardından hareket etti. Üç aracı altına alan otobüs direğe çarparak durabildi. Faciadan dönülen anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde park halindeki otobüsü birden hareket ediyor. Otobüs hızlanarak araçlara çarpıyor.
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