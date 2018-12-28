Fren yerine gaza bastı, dükkana daldı: 2 yaralı İzle

--Araçtan görüntüler

--Vatandaşlardan görüntüler

--Yaralıların ambulansa bindirilmesi

--diğer detaylar



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde fren yerine gaza basan sürücü dükkana girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Mimarsinan mahallesi Malazgirt bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram K. yönetimindeki 38 ABE 041 plakalı araç, sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu dükkana girdi. Kazada, dükkanda bulunan Burçin K. ve Sabri K. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kaza yerinde inceleme yaptı. Kazayı gören vatandaşlarda, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AG-

