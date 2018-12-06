- Fırını basıp yeğenini öldüren amca tutuklandı Haberi

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( MANİSA ) MANİSA



- Turgutlu'da ağabeyine ait ekmek fırınını basarak öz yeğenini öldürüp, ağabeyini de yaralayan katil zanlısı M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ağabeyine ait ekmek fırını basan ve yanındaki pompalı tüfekle önce yeğeni Yılmaz Çamlıyol'u öldüren daha sonra da ağabeyi İsmail Çamlıyol'u yaralayan zanlı M.Ç. Turgutlu adliyesine getirildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında polis yeleği giydirilerek adliyeye getirilen M.Ç. savcıya ifade verdi. Savcılık sorgusunun ardından zanlı tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan M.Ç. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İLK-SC-

