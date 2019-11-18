Firar eden asker uzun namlulu silahla rastgele ateş açtı



Olay, Ankara ' nın Çankaya ilçesi Bahçelievler semtinde bulunan İsmet İnönü Bulvarında meydana geldi. Edinilen Bilgilere göre, Ankara ' da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde er olarak görev yapan M.K., görev yerinden firar ederek İsmet İnönü Bulvarına çıktı. M.K., daha sonra yanındaki uzun namlulu silahla etrafa rastgele ateş açtı. İstanbul ' a gidecekti Uzun namlulu silahın mermisi bittikten sonra bir inşaat alanına silahı atan M.K., iddiaya göre, İstanbul ' a kaçmak üzere Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) istikametine kaçtı. Bu arada, polis ekipleri de AŞTİ ' yi çembere alarak şahsı aramaya devam etti. Kendini vurdu Öte yandan, AŞTİ ' ye giremeyeceğini anlayan M.K., Balgat ' ta bulunan 1421 sokağa yönelerek kaçmaya devam etti. 1421 sokağa giren M.K., sokak üzerinde bulunan bir parka girerek yanında bulunan diğer silahla kendini göğsünden vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı M.K. ' yı hastaneye kaldırırken polis ekipleri de olaya ilişkin çalışma başlattı.



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