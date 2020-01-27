- Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler Haberi

-Vatandaşların intiharı izlerken görüntü,

-Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinden görüntü,

-İntihar girişiminde bulunan gençten görüntü,

-Gencin hastaneye götürülüşünden görüntü,

-Genel detay



( SİİRT ) SİİRT



- Siirt’te iş hanının 5'inci katına çıkan 30 yaşındaki bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen vatandaşların intihar girişimini film izler gibi seyretmesi dikkat çekti. Olay kent merkezinde bulunan bir iş hanının 5'inci katında yaşandı. Edinilen bilgilere Aydın B., iş hanının 5'inci katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Aydın B.'yi ikna etmeye çalışırken çevrede toplanan vatandaşlar olayı film izler gibi seyretti. Polis ekiplerince ikna edilen genç intihardan vazgeçirerek bulunduğu yerden indirildi. Polis ekipleri tarafından aşağı indirilen Aydın B., emniyete götürüldü. (SD-YRT-



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