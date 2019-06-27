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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Film izler gibi evin yanışını izlediler İzle

Film izler gibi evin yanışını izlediler İzle

Vatandaşların yangını izlemesi

Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiyenin yangına müdahalesi
-Yaralıların ambulansa alınması
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te bir apartman dairesinde çıkan yangını mahalle sakinleri manzara seyreder gibi izledi. Edinilen bilgiye göre, yangın, Yeni Mahalle Hastane Caddesi'nde bulunan bir apartmanda yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı olayda apartmanda maddi hasar oluştu. Çevrede bulunan vatandaşların yangını manzara seyreder gibi izlemesi dikkat çekti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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