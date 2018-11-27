Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
FETÖ şüphelisi imam adliyede İzle

FETÖ şüphelisi imam adliyede İzle

Zanlının adliyeye getirilişi

Akalan Trol 

-adliyeden detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ilçe müftülüğünde aktif olarak imamlık yapan 1 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün Bostanbükü grubu imamı olan Hasan C. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüphelinin Ceht Din Görevlileri Derneğinde kurucu başkan olarak bulunduğu ve Safranbolu İlçe Müftülüğü'nde aktif olarak imamlık yaptığı belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...
Malatyada Feci KazaMalatyada Feci Kaza
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Bursa merkezli uyuşturucu operasyonuBursa merkezli uyuşturucu operasyonu
İçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadıİçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadı
Heyelan Otomobilleri YuttuHeyelan Otomobilleri Yuttu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı