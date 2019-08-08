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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ operasyonunda 18 kişi adliyeye sevk edildi İzle

FETÖ operasyonunda 18 kişi adliyeye sevk edildi İzle

Zanlıların hastaneye gelişi ve çıkışı

Hastane Şafak Operasyonu Cep Telefonu İstihbarat Irak 

-Hastane tabelası
-Ele geçirilen malzemelerin adliye getirilmesi
-Otobüsün gelişi
-Zanlıların adliyeye sevki
-Adliye yazısından görüntü

( KARABÜK ) -- Aralarında bayanlarında olduğu 18 kişi adliyeye böyle getirildi KARABÜK

- Karabük Emniyet Müdürlüğü, 3 yıl aradan sonra yeni bir yapılanma içerisine giren FETÖ/PDY üyelerine yönelik Karabük merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı 18 kişi adliyeye sevk edildi. Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince önceki sabah Karabük merkezli Zonguldak ve Kocaeli’de eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirmişti. Operasyonda, aralarında örgütün sözde il, hakim ve savcılar, imamlar, finansman ve emniyet sorumluları ile mütevelli heyeti mensuplarının bulunduğu R.T., E.İ., E.E., M.E.G., M.Ö., S.Ş., D.S., C.A., Ş.A., C.Ö., E.K., M.Ü., N.O., T.G., S.S., M.Ö., M.Ş., Z.O., A.B. ve T.A. isimli 20 şahıs gözaltına alındı. Karabük’e getirilen şahıslardan A.B. ve T.A. isimli şahsılar emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyette 3 gün boyunca sorguları süren aralarında bayanlarında olduğu 18 kişi sağlık kontrolü geçirildikten sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Karabük Adliyesine sevk edildi. “Yeniden yapılanma içinde oldukları belirlendi” Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan şahsıların örgütün güncel yeni il yapılanması içerisinde halen aktif olarak faaliyet gösterdikleri tespit edildi. FETÖ’cülerin yapılan çalışmalar kapsamında yeniden örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları, cezaevinde bulunan örgüt mensubu yakınlarına moral ve motivasyon amaçlı maddi ve manevi destek sağladıkları, örgütsel bağlılığı devam ettirmek amaçlı FETÖ sohbetleri düzenledikleri tespit edildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınanların arasında örgütün yeni yapılanmasında ‘Sözde İl Mensubu, Sözde Hakim ve Savcılar Sorumlusu, Sözde İmamlar Sorumlusu, Sözde Finansman Sorumlusu, Sözde Mütevelli Heyeti Mensupları ve Sözde Emniyet Sorumlusu’ şahısların aralarında bulunduğu kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu, hafıza kartları,bilgisayarlar, örgütsel yasaklı yayın evlerince basılmış kitaplar, örgüte ait vaaz kasetleri, tabletler, 4 bin 200 dolar ile bin 400 lira ele geçirilmişti. (YE-
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