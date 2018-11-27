FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına şafak operasyonu: 26 gözaltı İzle

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( ADANA )- Adana merkezli 10 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 28’i aktif görevde, toplam 37 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi ADANA



- Adana merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ‘askeri mahrem’ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 26 kişi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 28’i aktif görevde, 1'i ihraç, 1’i emekli, 2’si görevden ayrılarak üniversitede, 1’i de özel sektörde çalışan 33 asker ile ‘mahrem imam’ olduğu değerlendirilen 3 öğretmen ve 1 mühendis olmak üzere toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ‘askeri mahrem’ yapılanmasına yönelik Adana merkezli Adana, Ankara, Amasya, Bitlis, Kayseri, Kütahya, Malatya, Van, Mersin, Şanlıurfa'da şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 11'inin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Hava, kara ve deniz kuvvetleri ile jandarmada 12’si subay, 21’i astsubay rütbesinde görevli asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları değerlendiriliyor.

