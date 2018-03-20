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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 2 yaralı Haberi

Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 2 yaralı Haberi

yaralıların ambulans ile hastaneye gelişleri

Hastane Yamaç Paraşütü 

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( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde sert zemine düşen yamaç paraşütünün pilotu ile beraberindeki turist yaralandı. Kaza; Fethiye’nin Karaağaç Mahallesi Kirme mevkisinde meydana geldi. Fethiye'ye tatile gelen Çinli turist Chızhou Lin (28), yamaç paraşütü yapmak için bir firma ile anlaştı. Yamaç paraşütü pilotu İsmail Yılmaz (35) ile Kirme mevkisinde buluna 900 metre yükseklikten tandem (ikili) uçuş yapan paraşüt uygun bir şekilde havalandı. Sorunsuz şekilde havalanan ikili, bilinmeyen nedenden dolayı kısa süre sonra sert zemine düştü. Diğer pilotların durumu fark etmesi üzerine 112 komuta merkezinden yardım istendi. Bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan 112 Acil Servis ekipleri ve vatandaşlar durumu daha kötü olan Lin’i sedyeye alarak bölgede bekleyen ambulansa taşıdı. Kazada hafif yaralanan pilot Yılmaz da arkadaşlarının desteğiyle ambulansa götürüldü. Yaralılar Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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