Evinde çıplak halde ölü bulundu! Haberi



Olay, Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi 63007 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Altundağ ' ın ev arkadaşı, Ahmet Mücahit B. eve geldi. Ahmet Mücahit B., kapıyı açmaya çalıştı ancak, kapının sürgüsünün çekili olmasından dolayı açamadı.



Ahmet Mücahit B. çilingir çağırdı ve kapıyı açtırdı. Kapı açılınca ev arkadaşını koridorda duran çıplak haldeki cansız bedeniyle karşılaştı. Durumu hemen polise bildirdi.



Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, uyuşturucu kullanımından ölebileceği değerlendirildi. İncelemelerin ardından, kesin ölümün nedenini belirlenmesi için, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haber alan Altundağ ' ın arkadaşları ise olay yerine akın etti.



Polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.



