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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Evinde bonzai çıktı 'Ne olduğunu bilmiyordum çaldım' dedi İzle

Evinde bonzai çıktı 'Ne olduğunu bilmiyordum çaldım' dedi İzle

Zanlının evine yapılan baskın

Polis Uyuşturucu Bonzai 

-Evde yapılan arama
-Aramada bonzainin bulunması
-Bonzainin açılması
-Bonzai fotoğrafı
-Emniyet ve adliye görüntüsü

( ADANA ) Evinde bonzai çıktı "Ne olduğunu bilmiyordum çaldım" dedi ADANA

- Adana'da düzenlenen operasyonda evinden 837 gram bonzai çıkan şahıs, "Ne olduğunu bilmiyordum çaldım" dedi ancak tutuklanmaktan kurtulamadı. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Adrese operasyon düzenleyen polisler yaptıkları aramada elbise dolabında poşet içinde 837 gram bonzai ele geçirdi. Evde bulunan Emre A.(25) polise, "Bunu tanımadığım kişiler toprağa gömüyordu. Onlar gittikten sonra merak edip çaldım, içinde ne olduğunu bilmiyorum" dedi.
Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. (FKE-
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